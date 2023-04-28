В Польше нашли обломки неопознанного военного объекта: что это могло быть

В ходе упомянутых учений проводились испытания систем ПВО. Неясно, был ли найденный объект самой ракетой или объектом, который должен был стать ее целью.

Министерство обороны Польши ранее заявило, что ситуация не представляет угрозы для местных жителей. В настоящее время польские власти проводят расследование инцидента.

Ранее Министерство национальной обороны Польши опубликовало проект документа, в котором изложен план управления государством в случае военных действий. План предназначен для обеспечения бесперебойного управления страной, а также для мониторинга и минимизации последствий угроз национальной безопасности.