В Польше оценили модернизированные российские танки

Материал о танках опубликовал польский портал Kresy. В нём приводится мнение генерала-танкиста, бывшего командующего сухопутными войсками Польши Вальдермара Скшипчака.

Что касается оценки модернизированных машин, то военный заявил, что боеспособность Т-72 действительно значительно увеличилась. В материале отметили, что танк получил новый двигатель в 1130 лошадиных сил, улучшенное вооружение и более мощную броню.

Генерал-танкист также рассказал, что с обновлением аналогичных танков в Польше ситуация обстоит не очень хорошо. У страны, по его заявлению, которое приводит «Российская газета», нет возможности улучшить старые советские боевые машины. Скшипчак также считает, что стоило бы наладить на территории Польши производство американских «Абрамсов».