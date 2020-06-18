В Польше оценили новую тактику боя российских танкистов

Как пишут авторы польского материала, перевод которого предоставила «Российская газета», российская армия теперь использует танки в качестве мобильной артиллерии, способной вести огонь на расстоянии до 12 километров. В этом помогают современные автоматизированные системы управления огнём, а также новые боеприпасы.

По словам автора материала, русские уже давно разрабатывают ракеты, которые можно использовать в качестве артиллерийских боеприпасов, выпущенных из танковых пушек. В пример приводится снаряд ОФ-128, площадь поражения которого достигает 41 квадратного метра.

Также в Defence24 упомянули «карусель», при которой танковый взвод ведёт огонь, перемещаясь по кругу. Такой приём позволяет обеспечить высокую плотность огня и вводит противника в заблуждение.

Кроме того, в Польше описали «сирийский вал», при котором «танки или другие машины движутся одна за другой в пределах 20-100 метров, стреляя по определённому сектору». Ещё один тактический манёвр выглядит как стрельба одного танка с двух огневых позиций. Это позволяет спровоцировать противника и раскрыть его позиции.

В целом, в Defence24 пришли к выводу, что идея тактик состоит в том, чтобы использовать различные преимущества боевых машин при тесном взаимодействии с другими боевыми системами.