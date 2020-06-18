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В Польше оценили новую тактику боя российских танкистов

Описали некоторые манёвры
Польское издание Defence24 оценило новую тактику боя российских танкистов.

Как пишут авторы польского материала, перевод которого предоставила «Российская газета», российская армия теперь использует танки в качестве мобильной артиллерии, способной вести огонь на расстоянии до 12 километров. В этом помогают современные автоматизированные системы управления огнём, а также новые боеприпасы.

По словам автора материала, русские уже давно разрабатывают ракеты, которые можно использовать в качестве артиллерийских боеприпасов, выпущенных из танковых пушек. В пример приводится снаряд ОФ-128, площадь поражения которого достигает 41 квадратного метра.

Также в Defence24 упомянули «карусель», при которой танковый взвод ведёт огонь, перемещаясь по кругу. Такой приём позволяет обеспечить высокую плотность огня и вводит противника в заблуждение.

Кроме того, в Польше описали «сирийский вал», при котором «танки или другие машины движутся одна за другой в пределах 20-100 метров, стреляя по определённому сектору». Ещё один тактический манёвр выглядит как стрельба одного танка с двух огневых позиций. Это позволяет спровоцировать противника и раскрыть его позиции.

В целом, в Defence24 пришли к выводу, что идея тактик состоит в том, чтобы использовать различные преимущества боевых машин при тесном взаимодействии с другими боевыми системами.

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