В Польше перечислили проблемы ЗРПК «Панцирь»

Россия и ОАЭ начали переговоры о модернизации поставленных в страну в 2008-2013 годах «Панцирях». Польские авторы сделали выводы, что это станет дополнительным стимулом для дальнейших заказов на российское оружие. Поставки ЗРПК из России были поставлены под сомнение после того, как «Панцири» пострадали во время конфликтов в Сирии и в Ливии.

При этом, как пишет Defence24, в своих оценках россияне, похоже, полностью игнорируют информацию, которая поступает в основном из Сирии и Ливии, о неудовлетворительной эффективности «Панциря» в борьбе с беспилотниками и высокоточными боеприпасами.

Ещё одной проблемой комплекса называют РЛС, из-за которой ЗРПК неспособен действовать против низколетящих маневрирующих ракет, например израильских Delilah и французских Storm Shadow.