В Польше предсказали увеличение мощности российского истребителя Су-30СМ

”Ракета Х-32, запущенная на большой высоте, способна развивать скорость 5 чисел Маха и летать на дальность 600-1000 километров в зависимости от выбранного профиля полета”, — отметили в Польше.

Также авторы сообщили, что благодаря оборудованию тяжелыми ракетами класса «воздух-земля» увеличенной дальности, Су-30СМ будет иметь возможность дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, что приведет к росту наступательного потенциала страны на разных уровнях. Напомним, что нескольким ранее мы писали о том, что в США признали улучшения другого российского истребителя - Су-57.