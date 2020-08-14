Наука и технологии
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В Польше предсказали увеличение мощности российского истребителя Су-30СМ
Произойдет это после оснащения самолета тяжелой ракетой класса “воздух поверхность”
Польское издание Defence24 опубликовало материал, в рамках которого предсказало увеличение мощности российского истребителя Су-30 СМ. По мнению авторов, произойдет это после того, как самолет оснастят тяжелой ракетой класса “воздух поверхность”, базирующейся на жидкостной гиперзвуковой ракете Х-32.
”Ракета Х-32, запущенная на большой высоте, способна развивать скорость 5 чисел Маха и летать на дальность 600-1000 километров в зависимости от выбранного профиля полета”, — отметили в Польше.
Также авторы сообщили, что благодаря оборудованию тяжелыми ракетами класса «воздух-земля» увеличенной дальности, Су-30СМ будет иметь возможность дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, что приведет к росту наступательного потенциала страны на разных уровнях. Напомним, что нескольким ранее мы писали о том, что в США признали улучшения другого российского истребителя - Су-57.