В Польше придумали 12 вариантов «истребителя танков»

«Военное обозрение» пишет, что машина получила кодовое название Ottokar-Brzoza. Представители польской промышленности недавно уже показали её публике. Сообщается, что военным предстоит выбрать тип платформы и вид управляемой противотанковой ракеты. Причём последние будут иностранного производства: либо Spike ER из Израиля, либо AGM-114R Hellfire II из США, либо MBDA Brimstone 2 из Европы.

В качестве платформы предлагают использовать шасси BWP-1, которое является модификацией советской БМП-1. Этот вариант стал бы самым дешёвым. Однако до тех пор, пока BWP-1 не будут заменены в войсках новейшей боевой машиной пехоты «Borsuk», об их применении уверенно говорить нельзя.