В Польше раскритиковали идею Минобороны разместить у себя ядерное оружие США

Опубликовано 06 мая 2024, 09:00
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В Польше раскритиковали идею Минобороны разместить у себя ядерное оружие СШАСтрана рассматривает возможность развертывания
Размышления Польши о размещении у себя американского ядерного оружия вызвали национальные дебаты и озабоченность, пишет Лента.ру. Журналисты Myśl Polska подчеркивают потенциальные риски и последствия, ставя под сомнение возможность выживания страны «в случае российской ракетной атаки, направленной на американские ядерные объекты на польской территории».
Недавнее заявление президента Анджея Дуды, выразившего готовность разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО по обмену ядерным оружием, усилило дискуссии. Хотя Дуда считает это стратегическим шагом в соответствии с политикой НАТО, критики высказывают опасения по поводу безопасности и суверенитета Польши.
Министр обороны Павел Залевский подтвердил заявку Польши на участие в ядерной программе НАТО. Однако сохраняются опасения по поводу степени контроля со стороны США и последствий для будущего Польши в случае ядерной конфронтации.