В Польше раскритиковали идею Минобороны разместить у себя ядерное оружие США

Недавнее заявление президента Анджея Дуды, выразившего готовность разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО по обмену ядерным оружием, усилило дискуссии. Хотя Дуда считает это стратегическим шагом в соответствии с политикой НАТО, критики высказывают опасения по поводу безопасности и суверенитета Польши.

Министр обороны Павел Залевский подтвердил заявку Польши на участие в ядерной программе НАТО. Однако сохраняются опасения по поводу степени контроля со стороны США и последствий для будущего Польши в случае ядерной конфронтации.