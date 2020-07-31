В Польше рассказали о преимуществах российской противотанковой пушки

Польские журналисты отметили, что «Спрут-СДМ1» может эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности. Пушка имеет небольшую массу, компактные размеры и вооружена орудием калибра 125-мм. Это позволяет «Спрут-СДМ1» бороться с бронированной техникой на равных. Пушка, по словам журналистов, может даже выступать в качестве альтернативы основному танку вооружённых сил страны при использовании в горной местности.

Польские авторы добавили, что самоходная «Спрут-СДМ1» может нейтрализовать, например, китайский танк Тип 15.

Издание «Военное обозрение» напоминает, что ранее правительство Индии разрешило закупку за рубежом иностранных лёгких танков для использования в горной местности. Это связывают с противостоянием с Китаем в Восточном Ладакхе.