В Польше сгорели танки Т-72М1

Инцидент произошёл на автомобильной трассе А6, в муниципальном районе Подючи города Щецин. Танки перевозили в места постоянной дислокации после учений. Известно, что тягач, которые буксировал прицеп с одним Т-72М1, столкнулся с другим транспортным средством. Причина этому неясна. В итоге загорелось топливо, оба трала сгорели. Первый был уничтожен полностью, а вот водитель второго смог отвести тягач в безопасное место.

В ходе аварии повреждения получили и танки. Их степень пока неизвестна.

«Российская газета» отмечает, что это не первая авария с военной техникой на дорогах Польши. В 2020 году там задымился американский бронетранспортёр Stryker.

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