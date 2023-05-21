В Польше случайно нашли отлично сохранившийся 7000-летний скелет

В Польше случайно нашли отлично сохранившийся 7000-летний скелетВо время реконструкции
Археологи в Польше сделали захватывающее открытие во время реконструкции городской площади в Сломниках. Они обнаружили хорошо сохранившийся скелет человека, жившего примерно 7 000 лет назад, в эпоху неолита.
Замечательная сохранность скелета объясняется условиями захоронения. Человек был погребен в рыхлой почве с некислотным химическим составом, что помогло сохранить целостность останков. Хотя точная «личность» захороненного человека остается неизвестной, ученые намерены провести дальнейшие анализы, включая антропологические исследования и радиоуглеродное датирование, чтобы получить более четкое представление о хронологии и жизни скелета.
Это открытие проливает свет на самых ранних земледельцев эпохи неолита, которые мигрировали с юга, пересекли Карпатские горы и поселились в Польше примерно в 6-м тысячелетии до нашей эры. Погребальные практики и культура этих ранних земледельцев до сих пор относительно неизвестны, что делает эту находку значимой для расширения наших знаний об их образе жизни.