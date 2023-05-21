В Польше случайно нашли отлично сохранившийся 7000-летний скелет

Это открытие проливает свет на самых ранних земледельцев эпохи неолита, которые мигрировали с юга, пересекли Карпатские горы и поселились в Польше примерно в 6-м тысячелетии до нашей эры. Погребальные практики и культура этих ранних земледельцев до сих пор относительно неизвестны, что делает эту находку значимой для расширения наших знаний об их образе жизни.