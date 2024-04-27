В Польше задались вопросом цены присоединения к ПВО-проекту ЕС «Небесный щит»

В своем письме Блащак запросил информацию о том, обсуждалось ли решение премьер-министра Дональда Туска о присоединении к инициативе «Европейский небесный» с министром Владиславом Косиняком-Камышем. Кроме того, он поинтересовался, какие средства выделены в бюджете Министерства обороны и как оборонная промышленность Польши участвует в реализации проекта.

В письме Блащака также содержится вопрос о том, проводились ли консультации с компетентными представителями оборонного ведомства Польши до того, как Варшава объявила о своем решении присоединиться к инициативе.