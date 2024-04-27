Опубликовано 27 апреля 2024, 18:00
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В Польше задались вопросом цены присоединения к ПВО-проекту ЕС «Небесный щит»Вопрос поднял глава польской оппозиционной партии
Глава польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак выразил обеспокоенность по поводу стоимости участия Варшавы в совместной системе противовоздушной обороны Европейского союза «Небесный щит», пишет Лента.ру. Блащак обратился с запросом к министру национальной обороны Польши, требуя разъяснений относительно процесса принятия решений и распределения бюджета на проект.
В своем письме Блащак запросил информацию о том, обсуждалось ли решение премьер-министра Дональда Туска о присоединении к инициативе «Европейский небесный» с министром Владиславом Косиняком-Камышем. Кроме того, он поинтересовался, какие средства выделены в бюджете Министерства обороны и как оборонная промышленность Польши участвует в реализации проекта.
В письме Блащака также содержится вопрос о том, проводились ли консультации с компетентными представителями оборонного ведомства Польши до того, как Варшава объявила о своем решении присоединиться к инициативе.