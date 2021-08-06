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В польских СМИ предложили отслеживать российские подводные лодки по сопровождающим их буксирам

За передвижением российского водного транспорта наблюдали на Северном море
Польское СМИ Defence 24 сообщило о недавно произошедшем инциденте с российской подводной лодкой. Корабль потерял ход в водах Северного моря.
В польских СМИ предложили отслеживать российские подводные лодки по сопровождающим их буксирам

Внештатная ситуация, по сообщению журналиста издания, возникла 30 июля этого года. Подлодка начала дрейфовать, но на помощь пришли два сопровождающих её корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательный буксир «Алтай». Благодаря последнему неблагоприятных последствий удалось избежать и “Орёл” продолжил плавание. Таким образом, иронизируют авторы, буксиры можно считать надёжным способом обнаружения российских атомных подлодок.

В польских СМИ предложили отслеживать российские подводные лодки по сопровождающим их буксирам

Автор материала Максимилиан Дура также отметил, что в Северном море за российскими судами осуществлял ВМФ Норвегии. Он и передал информацию о местонахождении кораблей. Кроме того, во время инцидента рядом с российскими находился датский сторожевой корабль “Диана”. Датчане тоже следили за развитием событий и предлагали помощь российской стороне.