В польских СМИ предложили отслеживать российские подводные лодки по сопровождающим их буксирам

В польских СМИ предложили отслеживать российские подводные лодки по сопровождающим их буксирамЗа передвижением российского водного транспорта наблюдали на Северном море
Внештатная ситуация, по сообщению журналиста издания, возникла 30 июля этого года. Подлодка начала дрейфовать, но на помощь пришли два сопровождающих её корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательный буксир «Алтай». Благодаря последнему неблагоприятных последствий удалось избежать и “Орёл” продолжил плавание. Таким образом, иронизируют авторы, буксиры можно считать надёжным способом обнаружения российских атомных подлодок.
Автор материала Максимилиан Дура также отметил, что в Северном море за российскими судами осуществлял ВМФ Норвегии. Он и передал информацию о местонахождении кораблей. Кроме того, во время инцидента рядом с российскими находился датский сторожевой корабль “Диана”. Датчане тоже следили за развитием событий и предлагали помощь российской стороне.