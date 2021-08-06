В польских СМИ предложили отслеживать российские подводные лодки по сопровождающим их буксирам

Автор материала Максимилиан Дура также отметил, что в Северном море за российскими судами осуществлял ВМФ Норвегии. Он и передал информацию о местонахождении кораблей. Кроме того, во время инцидента рядом с российскими находился датский сторожевой корабль “Диана”. Датчане тоже следили за развитием событий и предлагали помощь российской стороне.