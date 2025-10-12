Наука и технологии
Опубликовано 12 октября 2025, 17:00
1 мин.

В полуфинал «Битвы роботов» прошли 8 команд из России, Индии и Бразилии

Удачи всем
В Московской области завершился второй отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов. В соревнованиях приняли участие 28 команд из России, Индии и Бразилии: 12 юношеских и 16 взрослых. В полуфинал прошли 8 лучших команд, пишут Минцифры.
В полуфинал «Битвы роботов» прошли 8 команд из России, Индии и Бразилии

© "Битва роботов"

В категории мини-роботов до 1,5 кг полуфиналисты:

  • SOLARBOT (Балашиха)

  • DS ROBOTICS (Пудучерри, Индия)

  • Wolfram Kids (Новосибирск)

  • План Б (Москва) — команда выбрана по результатам зрительского голосования.

В категории больших роботов до 110 кг вышли в полуфинал:

  • (Саратов)

  • Несгибаемые (Тверь)

  • Всеядные (Санкт-Петербург)

  • Uai!rrior (Итажуба, Бразилия).

В полуфинал «Битвы роботов» прошли 8 команд из России, Индии и Бразилии

© Минцифры

В этом году впервые введена специальная номинация «Восставший из пепла» для команд, выбывших на первом этапе. Победители получили денежные призы. Борьба проходила на ринге одновременно для нескольких роботов.

Победители специальной номинации:

  • До 1,5 кг: Питерский лом (Санкт-Петербург)

  • До 110 кг: Кабаны (Тула), Большая Семья (Тверь), Robozon (Иннополис, Татарстан)

Следующий этап чемпионата определит финалистов, которые поборются за главный титул.