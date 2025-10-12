В полуфинал «Битвы роботов» прошли 8 команд из России, Индии и Бразилии

В полуфинал «Битвы роботов» прошли 8 команд из России, Индии и БразилииУдачи всем
В категории мини-роботов до 1,5 кг полуфиналисты:
-
SOLARBOT (Балашиха)
-
DS ROBOTICS (Пудучерри, Индия)
-
Wolfram Kids (Новосибирск)
-
План Б (Москва) — команда выбрана по результатам зрительского голосования.
В категории больших роботов до 110 кг вышли в полуфинал:
-
1Т (Саратов)
-
Несгибаемые (Тверь)
-
Всеядные (Санкт-Петербург)
-
Uai!rrior (Итажуба, Бразилия).
В этом году впервые введена специальная номинация «Восставший из пепла» для команд, выбывших на первом этапе. Победители получили денежные призы. Борьба проходила на ринге одновременно для нескольких роботов.
Победители специальной номинации:
-
До 1,5 кг: Питерский лом (Санкт-Петербург)
-
До 110 кг: Кабаны (Тула), Большая Семья (Тверь), Robozon (Иннополис, Татарстан)
Следующий этап чемпионата определит финалистов, которые поборются за главный титул.