В полуфинал «Битвы роботов» прошли 8 команд из России, Индии и Бразилии

В Московской области завершился второй отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов. В соревнованиях приняли участие 28 команд из России, Индии и Бразилии: 12 юношеских и 16 взрослых. В полуфинал прошли 8 лучших команд, пишут Минцифры.