Сокращения связаны с завершением покупки Ansys, одного из лидеров в инженерных решениях от чипов до систем, и направлены на «повышение эффективности и инвестиции в ключевые направления роста».

Большинство увольнений ожидаются в 2026 финансовом году, а завершение всего плана реструктуризации планируется к концу 2027 года. Компания пообещала, что будет «с уважением» относиться к сотрудникам, которых «коснутся изменения», и «окажет им поддержку при переходе».

Это событие происходит на фоне сложной ситуации с работой в США, пишут СМИ. Недавние отчеты показывают, что октябрь 2025 года стал худшим месяцем по числу увольнений с 2003 года, причем лидерами стали именно технологические компании.