Опубликовано 14 ноября 2025, 19:301 мин.
В полупроводниковой отрасли США вновь увольнения — пострадала SynopsysSynopsys объявила о сокращении около 2 000 сотрудников после покупки Ansys
Synopsys, крупный поставщик технологий для полупроводниковой отрасли, объявил о массовых сокращениях. По данным СМИ, план реструктуризации компании приведет к увольнению около 10% сотрудников, то есть примерно 2 000 человек. На конец 2024 финансового года в Synopsys работало около 20−28 тысяч человек.
Сокращения связаны с завершением покупки Ansys, одного из лидеров в инженерных решениях от чипов до систем, и направлены на «повышение эффективности и инвестиции в ключевые направления роста».
Большинство увольнений ожидаются в 2026 финансовом году, а завершение всего плана реструктуризации планируется к концу 2027 года. Компания пообещала, что будет «с уважением» относиться к сотрудникам, которых «коснутся изменения», и «окажет им поддержку при переходе».
Это событие происходит на фоне сложной ситуации с работой в США, пишут СМИ. Недавние отчеты показывают, что октябрь 2025 года стал худшим месяцем по числу увольнений с 2003 года, причем лидерами стали именно технологические компании.