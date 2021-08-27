В помидоры внедрили вакцину от коронавируса

По словам создателей, для вакцинации достаточно съесть помидор. В желудке его клетки расщепляются и образуют антиген. Препарат создали на основе коронавируса, обнаруженного в Узбекистане. Учёные клонировали часть короны и внедрили её в клетку растения. Проверка показала, что вакцина действительно выделяется из клеток растения.

Это не единственная съедобная вакцина, которая сейчас создаётся. Например, в Петербурге проходят испытания препарата на основе молочнокислых бактерий.

Министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов также рассказал о другом интересном проекте. Учёные предполагают, что если крупный рогатый скот получит вакцину против коронавируса, в их молоке вырабатывается иммуноглобулин А. Если это молоко пастеризовать и пить без кипячения, то иммуноглобулин будет бороться с коронавирусом.