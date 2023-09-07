В помощь американцам с их налогами предложили ИИ

Этот ИИ-помощник, работающий на платформе GenOS, уже доступен всем пользователям TurboTax и некоторым клиентам других продуктов Intuit, таких как Credit Karma, QuickBooks и Mailchimp. Более широкое распространение он получит в ближайшие месяцы.

Intuit Assist призван упростить управление финансами для потребителей, предлагая индивидуальные рекомендации и помощь в максимизации возврата налогов и обеспечении точности заполнения налоговых деклараций с помощью TurboTax. Кроме того, она помогает принимать обоснованные финансовые решения с помощью сервиса Credit Karma. Для предприятий малого и среднего бизнеса она упрощает процесс подачи налоговых деклараций, ускоряет получение возмещения и предоставляет индивидуальные финансовые рекомендации.