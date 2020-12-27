В Помпеях раскопали древнеримскую закусочную

Кратко о находке пишет ТАСС. Надо отметить, что подобные уличные закусочные в Помпеях уже находили — примерно 80 штук. Но новый «киоск» особенный. Учёным удалось даже восстановить пищу, которую там продавали. Также на прилавке сохранились красочные фрески.

Исследователи рассказали, что закусочная позволяет реконструировать картину жизни римлян почти 2 тысячи лет назад. Учёные узнали, что помпейские торговцы предлагали людям различные смеси рыбы и дичи. То есть, это были рыбные блюда с мясом разных животных. Исследователи идентифицировали тушки уток, кости свиней, овец и коз, птиц и улиток. Причём такую еду покупали простолюдины, а не знать.