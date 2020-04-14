В популярной соцсети нашли возможность публиковать ролики от чужого имени

В частности, с помощью уязвимости можно сделать так, чтобы в лентах нескольких аккаунтов появились фейковые видео о коронавирусе. Это получилось провернуть и с официальным профилем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Дело в том, что TikTok использует незашифрованный протокол HTTP. Это позволяет владельцам публичных сетей Wi-Fi, интернет-провайдеров и правительственных служб получать историю просмотров пользователей. Исследователям удалось опубликовать поддельные видео, просто проведя DNS-атаку на сеть.

Сообщается, что подмену в TikTok могут увидеть только пользователи той же сети. Тем не менее, специалисты считают, что уязвимость можно применять в широких масштабах.