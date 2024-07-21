В популярной Telegram-игре о хомяках появился скин Павла Дурова

Разработчики известной Telegram-игры Hamster Kombat, выпустили обновлённую версию с улучшенным контентом и новыми функциями. Теперь игроки могут покупать скины для своих персонажей, стоимость которых варьируется от 2 500 000 до 500 000 000 виртуальных монет. Самым дорогим и интересным скином является тот, который превращает хомячка в Павла Дурова, создателя Telegram.

Кроме того, в игре появилась новая мини-игра, где нужно за полминуты освободить ключ, зажатый под свечами. Если игроку не удаётся, он должен подождать полтора часа для следующей попытки. Успешное прохождение даёт ключ, который пригодится в будущем, хотя разработчики пока не раскрывают его назначение.

В Hamster Kombat игроки становятся главами криптобиржи и инвестируют в различные инструменты для получения виртуального дохода. Разработчики также планируют выпустить собственный токен и распределить криптовалюту среди активных игроков, что добавляет игре элемент реальных финансовых стратегий.