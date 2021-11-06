В популярных дезодорантах нашли вызывающее рак вещество

Специалисты Valisure изучили 108 партий средств гигиены от 30 брендов. Более чем в половине обнаружился бензол. Причём его уровни иногда достигали почти 18 частей на миллион. В некоторых партиях концентрация бензола в девять раз превышала норму.

Бензол может привести к тому, что клетки организма будут работать некорректно. Костный мозг не будет вырабатывать достаточно красных кровяных телец и может развиться анемия. Кроме того, бензол наносит вред иммунной системе и повышает риск развития лейкоза.

Больше всего бензола специалисты обнаружили в партиях спреев брендов Old Spice и Secret. Меньше всего вещества содержится в дезодоранте-спрее для тела от Victoria’s Secret & Co. В антиперспирантах Dove и Axe бензола не обнаружили.