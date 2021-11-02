Наука и технологии
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В популярных сайтах нашли угрозу безопасности пользователей

Злоумышленники могут украсть личные данные
Специалисты ресурса Cybernews проанализировали первые 35 тысяч сайтов из списка миллиона лучших сайтов по версии сервиса Alexa. Оказалось, что на 82 самых популярных ресурсах есть угрозы безопасности.
В популярных сайтах нашли угрозу безопасности пользователей

Специалисты выяснили, что на этих сайтах остаточные файлы были открыты для всех и доступны без авторизации. «От оставленных без внимания историй баз данных и файлов DS_STORE до репозиториев GIT, даже один открытый элемент может подвергнуть миллионы, если не миллиарды, посетителей множеству потенциальных опасностей, включая утечки данных, фишинговые атаки, кражу личных данных и тому подобное», — приводит цитату экспертов SecurityLab.

Отмечается, что аудитория сайтов, которые могут быть потенциально опасны, составляет 17 млн в месяц. Проблема касается и россиян. Хоть сами и сайты, к сожалению, не названы.

Эксперты посоветовали администраторам веб-серверов проверять вводимые пользователями данные, обрабатывать исключения, использовать заголовки безопасности браузера, запускать поиск уязвимостей во время разработки и т.д.

Источник: SecurityLab