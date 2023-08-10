В попытках перехитрить Google издание CNET удалило тысячи статей

Старший директор CNET по маркетингу и коммуникациям Тейлор Канада пояснил, что удаление контента не относится к легкомысленным действиям и является обычной практикой для крупных сайтов, зависящих от SEO-трафика. Цель - показать Google свежесть и актуальность. CNET представила внутреннюю служебную записку, раскрывающую критерии удаления статей, включая такие факторы, как возраст статьи, посещаемость и историческая значимость.

Однако общественный советник Google по вопросам поиска Дэнни Салливан высказался против такой практики. Он пояснил, что удаление старого контента не улучшает SEO сайта волшебным образом. Хотя удаление устаревших страниц может перенаправить внимание Google на другой контент, это не всегда повышает рейтинг всего сайта.