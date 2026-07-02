В приложении Samsung нашли рендеры умных очков Galaxy Glasses

Приложение для управления ими

Первые умные очки Samsung под управлением Android XR и надстройкой One UI XR будут называться Galaxy Glasses. Управлять ими можно будет на смартфоне через приложение Galaxy Glasses Manager. Так, в SammyGuru получили доступ к нему раньше времени.