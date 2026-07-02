Наука и технологии
Опубликовано 02 июля 2026, 05:30
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В приложении Samsung нашли рендеры умных очков Galaxy Glasses

Приложение для управления ими
Первые умные очки Samsung под управлением Android XR и надстройкой One UI XR будут называться Galaxy Glasses. Управлять ими можно будет на смартфоне через приложение Galaxy Glasses Manager. Так, в SammyGuru получили доступ к нему раньше времени.
В приложении Samsung нашли рендеры умных очков Galaxy Glasses

© Ferra.ru

В нём они нашли изображения самих очков и их зарядного кейса.

В приложении Samsung нашли рендеры умных очков Galaxy Glasses

© SammyGuru

Приложение, в целом, позволит:

  • Настраивать очки.

  • Устанавливать обновления.

  • Автоматически переносить фото и видео с очков на телефон.

Кроме того, очками можно управлять с помощью умного кольца Galaxy Ring и часов Galaxy Watch.

По слухам, компания может показать очки уже на следующем мероприятии Unpacked 22 июля.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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