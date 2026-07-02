В приложении Samsung нашли рендеры умных очков Galaxy Glasses

Опубликовано 02 июля 2026, 05:301 мин.
В приложении Samsung нашли рендеры умных очков Galaxy GlassesПриложение для управления ими
Первые умные очки Samsung под управлением Android XR и надстройкой One UI XR будут называться Galaxy Glasses. Управлять ими можно будет на смартфоне через приложение Galaxy Glasses Manager. Так, в SammyGuru получили доступ к нему раньше времени.
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В нём они нашли изображения самих очков и их зарядного кейса.
Приложение, в целом, позволит:
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Настраивать очки.
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Устанавливать обновления.
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Автоматически переносить фото и видео с очков на телефон.
Кроме того, очками можно управлять с помощью умного кольца Galaxy Ring и часов Galaxy Watch.
По слухам, компания может показать очки уже на следующем мероприятии Unpacked 22 июля.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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