В приложении Speedtest появилась опция для обхода блокировок Роскомнадзора

Speedtest VPN встроен в обновлённые версии приложения на Android и iOS. Но пока на стадии бета-тестирования. Активировать подключение через VPN просто — нужно лишь нажать на специальную кнопку. После этого весь трафик от пользователя и к пользователю перенаправляется через сервера Speedtest. Это позволяет получать доступ к заблокированным на территории страны ресурсам.

Сообщается, что скорость подключения через сервис увеличенная, так как Speedtest оптимизирует трафик, распределяя нагрузку между разными серверами.

На стадии бета-тестирования Speedtest VPN можно использовать бесплатно. Потом будут введены новые условия — 2 ГБ в месяц без оплаты или безлимит при оформлении платной подписки.

Для оформления использовано фото Android Authority