Наука и технологии
Сегодня 17:28
В приложении Speedtest появилась опция для обхода блокировок Роскомнадзора
Встроенный VPN
Команда Ookla — компании-владельца Speedtest — встроила в знаменитое приложение VPN-сервис. Пока им можно пользоваться бесплатно без ограничений.
Speedtest VPN встроен в обновлённые версии приложения на Android и iOS. Но пока на стадии бета-тестирования. Активировать подключение через VPN просто — нужно лишь нажать на специальную кнопку. После этого весь трафик от пользователя и к пользователю перенаправляется через сервера Speedtest. Это позволяет получать доступ к заблокированным на территории страны ресурсам.
Сообщается, что скорость подключения через сервис увеличенная, так как Speedtest оптимизирует трафик, распределяя нагрузку между разными серверами.
На стадии бета-тестирования Speedtest VPN можно использовать бесплатно. Потом будут введены новые условия — 2 ГБ в месяц без оплаты или безлимит при оформлении платной подписки.
Для оформления использовано фото Android Authority