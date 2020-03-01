В приложениях для онлайн-заказа такси появились оценки пассажиров

Рейтинг пользователей был запущен в приложениях и для Android, и для iOS. Пока функция работает в тестовом режиме. Рейтинг складывается из оценок водителей, который они анонимно ставят клиентам. Посмотреть свои оценки можно в меню: под именем или почтой, привязанной к приложениям «Яндекс.Такси» и Uber.

Высшая оценка — пять баллов. Результат формируется на основе 40 последних оценок. Новые оценки влияют на результат сильнее, чем старые.

В Яндексе рассказали, что скоро водители смогут видеть рейтинг так же, как пользователи. Данная система поможет определять недобросовестных клиентов: тех, кто не платит за поездку, портит салон автомобиля или агрессивно себя ведёт. Заказы пользователей с высокой оценкой станут приоритетными для такси.