В Приморье случайно уронили бомбардировщик в кювет

Это случилось неподалёку от села Анучино. СМИ сообщают, что виновником происшествия мог стать водитель КамАЗа, выполнявшего роль тягача для бомбардировщика. Скорее всего, водитель не справился с управлением. Сначала Су-24М выкатился на обочину, а потом свалился в кювет. Журналисты пишут, что с бомбардировщика перед буксировкой сняли крылья и хвостовое оперение. Есть предположения, что самолёт был списан, либо отправлялся на ремонт.