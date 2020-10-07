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В Приморье случайно уронили бомбардировщик в кювет

Кажется, водитель не справился с управлением
В Приморском крае из села Осиновка к Рудной Пристани по трассе буксировали бомбардировщик Су-24М. Во время буксировки самолёт случайно уронили в кювет.

Это случилось неподалёку от села Анучино. СМИ сообщают, что виновником происшествия мог стать водитель КамАЗа, выполнявшего роль тягача для бомбардировщика. Скорее всего, водитель не справился с управлением. Сначала Су-24М выкатился на обочину, а потом свалился в кювет. Журналисты пишут, что с бомбардировщика перед буксировкой сняли крылья и хвостовое оперение. Есть предположения, что самолёт был списан, либо отправлялся на ремонт.

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Фото: deita.ru

Су-24 — это тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он может наносить удары ракетами и бомбами даже в сложных погодных условиях. Является носителем тактических ядерных зарядов. Сейчас модифицированный Су-24М заменяется в России фронтовым бомбардировщиком Су-34.

Для оформления использовано фото instagram.com/arstv