В Приморье случайно уронили бомбардировщик в кювет
Это случилось неподалёку от села Анучино. СМИ сообщают, что виновником происшествия мог стать водитель КамАЗа, выполнявшего роль тягача для бомбардировщика. Скорее всего, водитель не справился с управлением. Сначала Су-24М выкатился на обочину, а потом свалился в кювет. Журналисты пишут, что с бомбардировщика перед буксировкой сняли крылья и хвостовое оперение. Есть предположения, что самолёт был списан, либо отправлялся на ремонт.
Су-24 — это тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он может наносить удары ракетами и бомбами даже в сложных погодных условиях. Является носителем тактических ядерных зарядов. Сейчас модифицированный Су-24М заменяется в России фронтовым бомбардировщиком Су-34.
Для оформления использовано фото instagram.com/arstv