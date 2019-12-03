В продаже появились дорогие «провода» для AirPods

Данное предложение ставит под сомнение вообще всю концепцию беспроводных наушников. Продавцы почувствовали страх владельцев таких устройств потерять часть дорогой техники. Специальные шнурки, которые свяжут левый и правый наушники, можно найти на Amazon и в американской сети универмагов Nordstrom.

Предлагается несколько разных вариантов, в среднем все шнурки, как мы уже писали, стоят $60. Интернет-пользователи уже успели пошутить на эту тему, отметив что «Дамы и господа, мы официально замкнули круг».

Напомним, что последние AirPods Pro продаются в России по цене в 20 990 рублей. Так что потерять один из наушников действительно может быть очень обидно.