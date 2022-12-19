В продаже появился унитаз со встроенным голосовым помощником

20:25, 19 декабря 2022
1 мин.
В продаже появился унитаз со встроенным голосовым помощникомА ещё автоматической крышкой
В продажу наконец поступил Numi 2.0, умный туалет с голосовым помощником Alexa. Он также оснащён RGB-светодиодами, динамиками и настраиваемым биде. Цена его, однако, может отпугнуть.
Фото: Kohler
Купить Numi 2.0 можно за 11 500 долларов. Первоначально умный туалет анонсировали несколько лет назад на выставке CES. С того момента мало что изменилось. В Numi 2.0 по-прежнему есть встроенная Alexa. Голосового помощника можно попросить напомнить купить туалетную бумагу, если она заканчивается, или включить вам расслабляющие звуки леса.
Крышка унитаза автоматически открывается и закрывается. Управлять устройством также можно через пульт. С него включается обогрев сидений, а ещё биде с двухзонным подмыванием. Высушить всё поможет встроенный фен.