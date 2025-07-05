В продажу поступила лазерная турель против комаров за $500

Photon Matrix использует технологию LiDAR, чтобы обнаружить комара за 3 миллисекунды — устройство определяет его размер, расстояние и направление полёта. После этого включается второй лазер, который моментально поражает цель.

Устройство не сработает, если “комар” летит быстрее 1 метра в секунду, поэтому для более быстрых насекомых, вроде мух, оно не подойдёт.

Photon Matrix можно использовать как в помещении, так и на улице. Устройство защищено от воды (IP68) и выдерживает погружение до 1,5 м на 30 минут. Есть две версии: базовая с радиусом действия 3 метра и Pro — до 6 метров. Обе способны уничтожать до 30 комаров в секунду, даже в полной темноте.

Важно: устройство не включает лазер, если поблизости замечены люди или животные. Питание идёт от розетки или аккумулятора.

Стоимость начинается от $468.