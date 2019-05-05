В продажу поступила выращенная роботами зелень

Ферма появилась в октябре прошлого года. Там «работают» многочисленные роботы: манипуляторы и самоходные носильщики. Впрочем, люди на ферме тоже есть. Они сажают саженцы и упаковывают растения для продажи. По словам главы компании, на ферме используются технологии искусственного интеллекта, помогающие выращивать продукцию.

Пока в магазине в городе Сан-Карлос (Калифорния, США) можно купить только щавель, базилик и салат. 60 граммов первого будут стоить $2,49, коробка второго — $2,99, а коробка третьего — $4,99.

Эксперты отмечают, что роботизированное земледелие пока не может полноценно заменить традиционные фермы. Но занять свою нишу – вполне. Кроме того, такие фермы занимают меньше места, и их можно располагать ближе к городам.