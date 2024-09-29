В продажу поступили маски против распознавания лиц, и насколько это необходимо

Сингх описывает дискомфорт от жизни под постоянным наблюдением, когда даже простые выходы на улицу кажутся «инвазивными». Введение маски против распознавания лиц, использующей специальные узоры для запутывания алгоритмов ИИ, символизирует в его понимании потенциальное восстановление конфиденциальности. Ношение маски придаёт «чувство силы», но также «вызывает опасения по поводу привлечения нежелательного внимания».

Призыв к более строгим законам о конфиденциальности и технологическим решениям, таким как маска против распознавания лиц, о чем заговорили в некоторых странах, указывает, по мнению Сингха, на сдвиг в правовом пространстве, который понравится далеко не всем.