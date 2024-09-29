Наука и технологии
Опубликовано 29 сентября 2024, 06:45
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В продажу поступили маски против распознавания лиц, и насколько это необходимо

шаг к конфиденциальности в обществе наблюдения
В мире, который все больше контролируется ИИ и технологиями наблюдения, появление масок против распознавания лиц было вопросом времени. Сухпиндер Сингх в размышлениях для HackerNoon делится своим личным опытом «борьбы» с повсеместным применением систем распознавания лиц и их «последствиями для личной свободы».
В продажу поступили маски против распознавания лиц, и насколько это необходимо
© Ferra

Сингх описывает дискомфорт от жизни под постоянным наблюдением, когда даже простые выходы на улицу кажутся «инвазивными». Введение маски против распознавания лиц, использующей специальные узоры для запутывания алгоритмов ИИ, символизирует в его понимании потенциальное восстановление конфиденциальности. Ношение маски придаёт «чувство силы», но также «вызывает опасения по поводу привлечения нежелательного внимания».

Призыв к более строгим законам о конфиденциальности и технологическим решениям, таким как маска против распознавания лиц, о чем заговорили в некоторых странах, указывает, по мнению Сингха, на сдвиг в правовом пространстве, который понравится далеко не всем.

Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
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