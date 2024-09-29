В продажу поступили маски против распознавания лиц, и насколько это необходимо

Опубликовано 29 сентября 2024, 06:451 мин.
В продажу поступили маски против распознавания лиц, и насколько это необходимошаг к конфиденциальности в обществе наблюдения
В мире, который все больше контролируется ИИ и технологиями наблюдения, появление масок против распознавания лиц было вопросом времени. Сухпиндер Сингх в размышлениях для HackerNoon делится своим личным опытом «борьбы» с повсеместным применением систем распознавания лиц и их «последствиями для личной свободы».
Сингх описывает дискомфорт от жизни под постоянным наблюдением, когда даже простые выходы на улицу кажутся «инвазивными». Введение маски против распознавания лиц, использующей специальные узоры для запутывания алгоритмов ИИ, символизирует в его понимании потенциальное восстановление конфиденциальности. Ношение маски придаёт «чувство силы», но также «вызывает опасения по поводу привлечения нежелательного внимания».
Призыв к более строгим законам о конфиденциальности и технологическим решениям, таким как маска против распознавания лиц, о чем заговорили в некоторых странах, указывает, по мнению Сингха, на сдвиг в правовом пространстве, который понравится далеко не всем.