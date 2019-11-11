В продажу поступили первые "умные" часы Xiaomi

На данный момент первые “умные” часы китайского гиганта можно приобрести лишь на китайском рынке. Цена носимого гаджета составляет 185 долларов. Напомним, что устройство оснастили квадратным экраном в 1,78 дюймов, а также мощным аккумулятором на 570 мАч. Xiaomi Mi Watch работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon Wear 3100, используя при этом фирменную оболочку MIUI for Watch, которая имеет встроенный магазин приложений.

Кроме того, часы поддерживают NFC, Bluetooth, а также Wi-Fi. Компания сообщает, что автономность работы составляет порядка 36 часов, однако известно о проведении теста, в рамках которого устройство проработало более 60 часов без подзарядки.