В профсоюзах есть смысл: Apple успокаивает сотрудников улучшением графика работы

По словам сотрудников, беседовавших с Bloomberg, Apple внесет некоторые из перечисленных ниже изменений в течение следующих недель. Другие будут введены только в конце года. Смены должны быть запланированы с интервалом не менее 12 часов (по сравнению с 10 часами). Выбор дня выходных и максимум пять смен подряд также, похоже, будут в числе уступок. И если только они не решат брать поздние смены, работники розничной торговли не будут работать более трех смен за работу, которые заканчиваются после 8 вечера.

Работники розничных магазинов Apple на протяжении многих лет высказывались о тяжелом графике работы и низкой заработной плате. В начале этого года компания расширила льготы для всех сотрудников розничной сети, работающих полный рабочий день, увеличив количество оплачиваемых больничных дней и предложив оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. На прошлой неделе она также установила новый минимальный уровень заработной платы в 22 доллара в час для своих розничных сотрудников. Тем не менее, организация Fruit Stand Workers Workers United - группа, занимающаяся организацией работы магазина Apple в Grand Central Store, - настаивает на минимальной заработной плате в 30 долларов, компенсации расходов на обучение и расширении возможностей пенсионных планов.