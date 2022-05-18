В промышленном шпионаже в пользу Китая обвинили бывших сотрудников Samsung

Два бывших сотрудника Semes предположительно участвовали в продаже важнейших машин для очистки пластин китайской компании, о чем во вторник сообщила прокуратура района Сувон. Прокуроры предъявили обвинения этой паре и еще двум сотрудникам поставщика Semes в нарушении Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции и защите коммерческой тайны. Обвиняемые в краже технологий, как сообщается, получили за них около 80 млрд вон ($62,6 млн).

Представитель прокуратуры района Сувон отказался от дальнейших комментариев по этому вопросу, добавив: "Для завершения расследования потребуется еще несколько недель".

Эти машины считаются ключевыми для передовой технологии Samsung по производству полупроводниковых чипов.

На самой ранней стадии процесса производства чипов очень важно поддерживать чистоту пластин чипов с помощью очистительного оборудования. Теперь, когда пластины становятся тоньше, процесс требует более сложного подхода. Semes была первой в мире компанией, разработавшей эту технологию, и оборудование поставлялось исключительно для Samsung Electronics.