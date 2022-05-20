В психбольнице "Бутырки" майнили криптовалюту. Начата проверка

Помимо этого, как стало известно “Коммерсанту”, аппаратура для майнинга криптовалюты работала до февраля 2022 года. В результате чего, заместителями начальника СИЗО-2 было потрачено 8379,45 кВт электроэнергии общей стоимостью 62 175 рублей 52 копейки.

По мнению Следствия, Цыганов мог совершить “действия, явно выходящие за пределы его полномочий, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы общества или государства”.