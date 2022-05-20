В психбольнице "Бутырки" майнили криптовалюту. Начата проверка

В психбольнице "Бутырки" майнили криптовалюту. Начата проверкаНа электричество было потрачено более 60 тыс рублей с ноября по февраль
Утверждается, что одного из заместителей начальника «Бутырки», начальника отдела охраны СИЗО-2 подозревают в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ.
Цыганов А.А. <...> совместно с неустановленными следствием лицами 8 ноября 2021 года обеспечили поступление и установку в филиале «Психиатрическая больница» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России, расположенном на режимной территории ФКУ СИЗО-2 по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, стр. 5, технических средств, осуществляющих добычу криптовалюты.
Помимо этого, как стало известно “Коммерсанту”, аппаратура для майнинга криптовалюты работала до февраля 2022 года. В результате чего, заместителями начальника СИЗО-2 было потрачено 8379,45 кВт электроэнергии общей стоимостью 62 175 рублей 52 копейки.
По мнению Следствия, Цыганов мог совершить “действия, явно выходящие за пределы его полномочий, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы общества или государства”.