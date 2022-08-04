В пустыне обнаружили "призрачные следы". Никакой мистики

И сделаны они были более 12 тыс лет назад

Призрачные следы, обнаруженные в соляных плато, были идентифицированы как доисторические следы последнего ледникового периода. Как бы не звучало словосочетание “призрачные следы”, ничего мистического в них нет, просто в силу определенных факторов их можно заметить только после повышения уровня влажности.