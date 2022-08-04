В пустыне обнаружили "призрачные следы". Никакой мистики

В пустыне обнаружили "призрачные следы". Никакой мистикиИ сделаны они были более 12 тыс лет назад
Призрачные следы появляются на короткое время, когда условия влажности становятся оптимальными. Следы были обнаружены исследователями из Корнельского университета во время поездки с археологического объекта на полигоне ВВС США штата Юта.
В процессе документирования отпечатков исследователи провели археологическое обследование территории площадью около 2 тыс гектаров и экспериментальное исследование с использованием неинвазивных археологических методов, включая применение магнитометра и георадара.
Это исследование выявило гораздо больше невидимых отпечатков - на данный момент обнаружено 88 отпечатков. Первоначальные результаты показывают, что они были сделаны группой взрослых и детей во времена плейстоцена - геологической эпохи, длившейся примерно с 2 580 000 до 11 700 лет назад.
Поскольку в этом отдаленном районе пустыни Большого Соленого озера по крайней мере 10 000 лет не было болотных условий, которые могли бы привести к появлению таких следов, отпечатки, скорее всего, имеют возраст более 12 000 лет.