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В пустыне обнаружили "призрачные следы". Никакой мистики

И сделаны они были более 12 тыс лет назад
Призрачные следы, обнаруженные в соляных плато, были идентифицированы как доисторические следы последнего ледникового периода. Как бы не звучало словосочетание “призрачные следы”, ничего мистического в них нет, просто в силу определенных факторов их можно заметить только после повышения уровня влажности.
В пустыне обнаружили "призрачные следы". Никакой мистики

Призрачные следы появляются на короткое время, когда условия влажности становятся оптимальными. Следы были обнаружены исследователями из Корнельского университета во время поездки с археологического объекта на полигоне ВВС США штата Юта.

В процессе документирования отпечатков исследователи провели археологическое обследование территории площадью около 2 тыс гектаров и экспериментальное исследование с использованием неинвазивных археологических методов, включая применение магнитометра и георадара.

Это исследование выявило гораздо больше невидимых отпечатков - на данный момент обнаружено 88 отпечатков. Первоначальные результаты показывают, что они были сделаны группой взрослых и детей во времена плейстоцена - геологической эпохи, длившейся примерно с 2 580 000 до 11 700 лет назад.

В пустыне обнаружили "призрачные следы". Никакой мистики

Поскольку в этом отдаленном районе пустыни Большого Соленого озера по крайней мере 10 000 лет не было болотных условий, которые могли бы привести к появлению таких следов, отпечатки, скорее всего, имеют возраст более 12 000 лет.

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