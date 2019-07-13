В пустыне Сахара нашли огромных древних рыб

Про исследование учёных пишет The Guardian. Раньше на месте Сахары находилось море, которое исследователи называют Транссахарским. Глубина его составляла 50 метров, а покрывало оно 3 тысячи квадратных километров суши. Такова была часть Земли с нынешней Сахарой между 100 и 50 миллионами лет назад.

От того периода в пустыне сохранились останки древних морских животных. Именно по ним исследователи и восстановили облик животных. Как говорит автор исследования, палеонтолог Маурин О’Лири (Maureen O’Leary), в море жили почти 12,3 миллиона морских змей, 1,2 миллиона пикнодонтов (древние позвоночные рыбы) и несколько миллионов сомов. Все они имели довольно внушительные размеры тела. Считается, что гигантизм был обусловлен избытком ресурсов.