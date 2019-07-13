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В пустыне Сахара нашли огромных древних рыб

Облик существ помогли восстановить найденные уже давно останки
Американские исследователи воссоздали облик существ, населявших территорию современной пустыни Сахара около 50 миллионов лет назад. Это оказались гигантские рыбы и морские змеи.

Про исследование учёных пишет The Guardian. Раньше на месте Сахары находилось море, которое исследователи называют Транссахарским. Глубина его составляла 50 метров, а покрывало оно 3 тысячи квадратных километров суши. Такова была часть Земли с нынешней Сахарой между 100 и 50 миллионами лет назад.

От того периода в пустыне сохранились останки древних морских животных. Именно по ним исследователи и восстановили облик животных. Как говорит автор исследования, палеонтолог Маурин О’Лири (Maureen O’Leary), в море жили почти 12,3 миллиона морских змей, 1,2 миллиона пикнодонтов (древние позвоночные рыбы) и несколько миллионов сомов. Все они имели довольно внушительные размеры тела. Считается, что гигантизм был обусловлен избытком ресурсов.

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