В пустыне Саудовской Аравии начали строить… гигантский аквапарк

Несмотря на опасения по поводу использования водных ресурсов, проект направлен на снижение воздействия на окружающую среду благодаря системам оборотного водоснабжения для орошения и охлаждения, а также минимизации потребления энергии и водных отходов.

Строительство Aquarabia планируется завершить в 2025 году. Aquarabia является частью более широкой концепции Qiddiya, которая, наряду с проектом Neom, поддерживает стратегический переход Саудовской Аравии от экономики, основанной на нефти, к экономике, ориентированной на туризм.