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Наука и технологии
Опубликовано 20 мая 2024, 00:25
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В пустыне Саудовской Аравии начали строить… гигантский аквапарк

“Гигапроект” Qiddiya
Aquarabia, массивный аквапарк, начал строиться в пустыне Саудовской Аравии. Часть амбициозного гигапроекта Qiddiya, расположенного недалеко от Эр-Рияда, Aquarabia обещает множество водных горок, развлечений и первое в стране место для серфинга, находящееся вне берега.
В пустыне Саудовской Аравии начали строить… гигантский аквапарк
© Ferra

Спроектированный Bjarke Ingels Group, Aquarabia будет крупнейшим аквапарком в регионе. Отличительной особенностью является бассейн для серфинга на внутренней территории, работающий по технологии Endless Surf, которая позволяет настраивать волны для серфингистов любого уровня.

В пустыне Саудовской Аравии начали строить… гигантский аквапарк

© WhiteWater

Несмотря на опасения по поводу использования водных ресурсов, проект направлен на снижение воздействия на окружающую среду благодаря системам оборотного водоснабжения для орошения и охлаждения, а также минимизации потребления энергии и водных отходов.

Строительство Aquarabia планируется завершить в 2025 году. Aquarabia является частью более широкой концепции Qiddiya, которая, наряду с проектом Neom, поддерживает стратегический переход Саудовской Аравии от экономики, основанной на нефти, к экономике, ориентированной на туризм.