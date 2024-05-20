В пустыне Саудовской Аравии начали строить… гигантский аквапарк“Гигапроект” Qiddiya
Спроектированный Bjarke Ingels Group, Aquarabia будет крупнейшим аквапарком в регионе. Отличительной особенностью является бассейн для серфинга на внутренней территории, работающий по технологии Endless Surf, которая позволяет настраивать волны для серфингистов любого уровня.
Несмотря на опасения по поводу использования водных ресурсов, проект направлен на снижение воздействия на окружающую среду благодаря системам оборотного водоснабжения для орошения и охлаждения, а также минимизации потребления энергии и водных отходов.
Строительство Aquarabia планируется завершить в 2025 году. Aquarabia является частью более широкой концепции Qiddiya, которая, наряду с проектом Neom, поддерживает стратегический переход Саудовской Аравии от экономики, основанной на нефти, к экономике, ориентированной на туризм.