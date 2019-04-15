В «Пятёрочках» появятся пункты выдачи заказов и примерочные

Сообщается, что до конца года в «Пятёрочках» по всей стране появится около 100 таких пунктов. Партнёром X5 Retail Group стала логистическая компания IML. Согласно пресс-релизу ретейлера, в магазинах сети уже работают первых семь пунктов выдачи заказов.

Летом компания собирается разрешить выдачу недорогих посылок прямо на кассах «Пятёрочек». К 2020 году пункты выдачи заказов должны появиться во всех супермаркетах.

Представители X5 Retail Group также отметили, что в магазинах группы («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») уже давно работают более двух тысяч постаматов, установленных в партнёрстве с «Совкомбанком».