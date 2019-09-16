Ferra

В «Пятёрочках» теперь можно получить паспорт

Пока только в одном магазине в Самаре
В супермаркетах «Пятёрочка» в пилотном режиме запустили работу многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы». Через МФЦ можно, например, получить или заменить паспорт.

Об этом сообщила пресс-служба владельца торговой сети, компании X5 Retail Group. Первый МФЦ открылся в «Пятёрочке» на Революционной улице в Самаре. Расположен он в закассовой зоне магазина. Центр имеет четыре окна, что позволяет ему обслуживать до 300 человек в день. В перечень услуг МФЦ входят выдача и замена внутренних российских паспортов, регистрация прав на недвижимость, постановка иностранных граждан на учёт по месту жительства и многое другое. Все услуги можно посмотреть тут.

В X5 Retail Group считают, что открытие «Моих документов» в «Пятёрочке» позволяет расширить спектр дополнительных услуг внутри магазинов, что очень удобно для клиентов.

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