В «Пятёрочках» теперь можно получить паспорт

Об этом сообщила пресс-служба владельца торговой сети, компании X5 Retail Group. Первый МФЦ открылся в «Пятёрочке» на Революционной улице в Самаре. Расположен он в закассовой зоне магазина. Центр имеет четыре окна, что позволяет ему обслуживать до 300 человек в день. В перечень услуг МФЦ входят выдача и замена внутренних российских паспортов, регистрация прав на недвижимость, постановка иностранных граждан на учёт по месту жительства и многое другое. Все услуги можно посмотреть тут.

В X5 Retail Group считают, что открытие «Моих документов» в «Пятёрочке» позволяет расширить спектр дополнительных услуг внутри магазинов, что очень удобно для клиентов.