​​В «Пятёрочке» робот начал проверять ценники

Этот робототехнический комплекс «Пятёрочка» разработала вместе с НПО «Андроидная техника». Робот способен сам строить карту магазина, перемещаться между полками, объезжать препятствия и сканировать прилавки. Система распознаёт товары и ценники. Робот может «увидеть», нет ли пустых мест на полках, верно ли указаны цены продуктов. Все данные он передаёт на сервер для дальнейшей обработки, а сотрудники магазина затем получают отчёт.

Это нововведение снизило нагрузку на персонал и повысил скорость исправления ошибок в ценниках. В будущем «Пятёрочка» хочет запустить робота-мернчендайзера, который сможет самостоятельно выкладывать товар.