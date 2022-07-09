В работе иммунитета обнаружили двухфакторную аутентификацию для защиты от ВИЧ

Результаты исследования раскрывают двухступенчатую молекулярную стратегию, которая приводит в действие врожденный иммунный ответ при контакте с ВИЧ-1. Это открытие может повлиять на разработку лекарств для лечения ВИЧ и создание вакцин, а также сформировать наше понимание того, как врожденный иммунный ответ задействован в других областях - включая нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера.

Ученые из Scripps Research обнаружили, что для активации врожденной иммунной системы против ВИЧ-1 требуется двухступенчатая проверка безопасности. На первом этапе важный белок - полиглутамин-связывающий белок 1 (PQBP1) - распознает внешнюю оболочку ВИЧ-1, как только он попадает в клетку и прежде чем он сможет реплицироваться. Затем PQBP1 покрывает и “украшает” вирус, действуя как сигнал тревоги для вызова cGAS, ключевого сигнального белка врожденной иммунной системы, который распознает ДНК, плавающую в клетке. Как только вирусная оболочка начинает распадаться, cGAS активирует дополнительные иммунные пути против вируса.

Исследователи были удивлены тем, что для активации врожденного иммунитета против ВИЧ-1 требуется два этапа, поскольку большинство других ДНК-кодирующих вирусов активируют cGAS только на одном этапе. Эта концепция схожа с технологиями, использующими двухфакторную аутентификацию, например, требующими от пользователей ввести пароль, а затем использовать электронное письмо с подтверждением.