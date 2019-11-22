Наука и технологии
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В работе Telegram в России произошёл сбой
А также в других странах
Пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе мессенджера. Серьёзные сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Минске и Киеве.
Пользователи жалуются на проблемы с отправкой и загрузкой сообщений. Согласно данным сервиса Downdetector, сбои также наблюдаются в Германии и Голландии. Причины пока неизвестны.
Сейчас о сбоях в основном сообщают жители Украины. В России проблема, судя по всему, начала решаться. Некоторые пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга сообщили о восстановлении работы приложения.
Сбои начались 22 ноября после 15:00 по московскому времени. Справиться с ними не помогают и механизмы обхода блокировок, в том числе VPN.
Напомним, блокировка мессенджера в России началась в апреле 2018 года.