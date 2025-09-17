В РАН обсудили образовательную экосистему для квантовых технологий

Опубликовано 17 сентября 2025, 20:251 мин.
В РАН обсудили образовательную экосистему для квантовых технологийИ её разработку
На заседании Научного совета РАН по квантовым технологиям обсуждалось формирование непрерывной образовательной цепочки в этой области. В работе приняли участие представители науки, вузов, школ и государственных корпораций.
ГК «Росатом» представила концепцию квантового образования, ориентированного на реальные потребности экономики. Планируется подготовка около 10 тысяч специалистов до 2030 года. В рамках экосистемы 42 вуза будут готовить порядка 11 тысяч студентов по квантовым специальностям. Отдельное внимание уделено школьникам.
НИЯУ МИФИ предложил создание Международного квантового университета в партнёрстве с вузами стран БРИКС, научной инфраструктурой РАН и квантовой индустрией. Своими наработками поделились МФТИ, МГУ, ИТМО и НИТУ МИСИС.
Член-корреспондент РАН Андрей Наумов подчеркнул важность научно-образовательных проектов Академии в популяризации науки.