В РАН обсудили образовательную экосистему для квантовых технологий

ГК «Росатом» представила концепцию квантового образования, ориентированного на реальные потребности экономики. Планируется подготовка около 10 тысяч специалистов до 2030 года. В рамках экосистемы 42 вуза будут готовить порядка 11 тысяч студентов по квантовым специальностям. Отдельное внимание уделено школьникам.

НИЯУ МИФИ предложил создание Международного квантового университета в партнёрстве с вузами стран БРИКС, научной инфраструктурой РАН и квантовой индустрией. Своими наработками поделились МФТИ, МГУ, ИТМО и НИТУ МИСИС.

Член-корреспондент РАН Андрей Наумов подчеркнул важность научно-образовательных проектов Академии в популяризации науки.