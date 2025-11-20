В РАН обсудили прогноз землетрясений и создание новых сейсмологических карт

При этом Бортников подчеркнул, что оборудование Камчатской сети требует обновления, а в других «высокорисковых» регионах — на Кавказе, Байкале и в Крыму — нужно усиливать сейсмическую готовность.

Одной из ключевых задач является создание сейсмического районирования и карт нового поколения, которые позволят точнее оценивать угрозы в разных регионах. Не менее важной остаётся разработка прогнозов землетрясений, чтобы заранее предупреждать население и минимизировать ущерб.

Эти вопросы будут подробно рассмотрены в последующих докладах.