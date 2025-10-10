В РАН рассказали, когда Солнце сожжет Землю

После этого звезда станет белым карликом и фактически превратится в «вечный» объект (если так можно говорить о Вселенной).

Учёный подчеркнул, что до этого момента Солнце будет светить стабильно, обеспечивая на Земле комфортные условия для жизни человека и существования биосферы.

По словам Богачева, эволюция Солнца — естественный процесс для всех звезд: «Всё, что имеет начало, имеет и конец». Красный гигант появится, когда звезда исчерпает запасы водорода в своём ядре, что приведёт к её расширению и сильному нагреву ближайших планет.