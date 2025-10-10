В РАН рассказали, когда Солнце сожжет Землю

Опубликовано 10 октября 2025, 17:351 мин.
В РАН рассказали, когда Солнце сожжет ЗемлюВремя есть, не переживайте
Солнце через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и уничтожит ближайшие к нему планеты — Меркурий, Венеру и Землю, сообщил Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Его слова приводит РИА Новости.
После этого звезда станет белым карликом и фактически превратится в «вечный» объект (если так можно говорить о Вселенной).
Учёный подчеркнул, что до этого момента Солнце будет светить стабильно, обеспечивая на Земле комфортные условия для жизни человека и существования биосферы.
По словам Богачева, эволюция Солнца — естественный процесс для всех звезд: «Всё, что имеет начало, имеет и конец». Красный гигант появится, когда звезда исчерпает запасы водорода в своём ядре, что приведёт к её расширению и сильному нагреву ближайших планет.