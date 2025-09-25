Наука и технологии
В РАН рассказали о защите космонавтов от радиации в дальних полётах

В дальних космических миссиях экипаж будет подвергаться сильному радиационному воздействию, которого нет на орбите МКС благодаря магнитному полю Земли. Радиоактивное излучение вызывает в организме «окислительный стресс», повреждающий клетки. Так, учёные Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) проводят эксперименты с животными, летавшими на борту биоспутника «Бион-М» № 2, чтобы понять, как защитить космонавтов.
Исследуется роль гена Nrf2, который регулирует естественные антиоксидантные механизмы организма. В эксперименте участвовали три группы мышей: обычные, с «выключенным» геном Nrf2 и «защищённые», которым давали препарат, активирующий защитные системы организма.

Сравнение состояния мышей после полёта позволит выяснить, может ли активация Nrf2 снизить вредное воздействие радиации в дальних миссиях.

Животных доставили в лабораторию, созданную прямо в полевых условиях, и обследовали в первые 24 часа после возвращения. Сейчас мыши находятся в московской лаборатории Отдела космической биологии ИМБП РАН, где с ними продолжают работать эксперты.

Результаты эксперимента помогут разработать методы защиты экипажа на будущих полётах к Луне, Марсу и другим планетам.