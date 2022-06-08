Наука и технологии
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В распространении ковида в Китае обвинили ветер

Который дует с Северной Кореи
Чиновники в китайском городе на границе с Северной Кореей говорят, что не могут понять, откуда берутся новые постоянные случаи заражения вирусом Ковид-19, и подозревают, что это ветер, дующий со стороны их соседа.
В распространении ковида в Китае обвинили ветер

Несмотря на то, что с конца апреля город Даньдун с населением 219 миллиона человек был закрыт, число случаев заболевания ежедневно растет. По данным городского Центра по контролю за заболеваниями, большинство инфицированных, обнаруженных в населенных пунктах за последнюю неделю, не выходили за пределы своих жилых комплексов в течение как минимум четырех дней до постановки диагноза.

Четких научных доказательств, подтверждающих теорию с северокорейским ветром, нет. Исследования показывают, что заражение воздушно-капельным путем маловероятно на больших расстояниях, особенно на открытом воздухе без многократного контакта. И не все в Китае убеждены в этом: многие пользователи социальных сетей насмехаются над предположением о том, что вирус может распространяться по воздуху на сотни метров.

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