В распространении ковида в Китае обвинили ветер

Несмотря на то, что с конца апреля город Даньдун с населением 219 миллиона человек был закрыт, число случаев заболевания ежедневно растет. По данным городского Центра по контролю за заболеваниями, большинство инфицированных, обнаруженных в населенных пунктах за последнюю неделю, не выходили за пределы своих жилых комплексов в течение как минимум четырех дней до постановки диагноза.

Четких научных доказательств, подтверждающих теорию с северокорейским ветром, нет. Исследования показывают, что заражение воздушно-капельным путем маловероятно на больших расстояниях, особенно на открытом воздухе без многократного контакта. И не все в Китае убеждены в этом: многие пользователи социальных сетей насмехаются над предположением о том, что вирус может распространяться по воздуху на сотни метров.