В рейтинг лучших самолётов за последние 40 лет вошли три российских

Первый — это Бе-200 «Альтаир», самолёт-амфибия, предназначенный для борьбы с пожарами. Он впервые поднялся в небо в 1998 году. Самолёт способен нести 12 тонн воды.

Второй — прототип двухмоторного истребителя пятого поколения с треугольным крылом МиГ-1.44. 29 февраля 2000 года первый прототип самолёта поднялся в воздух, но позже из-за финансовых скандалов проект закрыли. В 2002 году правительство постановило создать Су-57.

Он, кстати, упоминается в рейтинге третьим. Данный истребитель пятого поколения сочетает в себе скрытность, скорость и современное вооружение. Отмечается, что самолёт способен уничтожить все виды воздушного, наземного и надводного нападения.