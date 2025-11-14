В РФ нашли дерево возрастом около 385 млн лет с сохранившейся корневой системой

Изначально ученые предполагали, что находка — это прототаксит, загадочный ископаемый организм, напоминающий гигантский гриб. Однако при расчистке образца была найдена разветвлённая корневая система, что изменило первоначальную гипотезу. По словам палеоботаника Анны Любаровой, это, вероятно, самая ранняя находка на Русской платформе, где корни связаны с основным стволом.

Извлечение образца было сложным из-за обводнённой породы и погодных условий. Для его сохранения использовали специальные укрепляющие растворы и оборудование. На данный момент уже использовано более 10 литров укрепляющего состава.

Детальное исследование позволит определить точный вид растения, изучить его морфологию, расширить представления о географии и возрасте ранних древесных растений, а также понять, как они адаптировались к жизни на суше и участвовали в формировании первых почв.

После завершения всех исследований и реставрации находка будет выставлена в Палеонтологическом музее СПбГУ.